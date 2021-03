Oirschot als de Bermudadriehoek van bezorger DPD: 'Waar is mijn pakket gebleven?’

VIDEO Jaar na de uitbraak worden tientallen Tilburgse coronahel­den bedankt: ‘Mensen die voor hoop zorgen’

27 februari TILBURG - Een verzameling helden. Op zaterdagmorgen in het Paleis-Raadhuis staan de jonge Farah en Dylan Lintelo - coronahelden van 2021 - oog in oog met José van Tiggelen, ver in de negentig. Zij was verpleegster tijdens de Tilburgs pokkenepidemie in 1951. Toen de stad in quarantaine ging.