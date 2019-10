Oirschot volgt Goirle en Tilburg, wil maximaal 100 kilometer per uur op de A58

Udenhout in (en uit)? Volgende week even niet over Kreitenmo­len­straat

10:31 UDENHOUT - Wie Udenhout met de auto in of uit wil rijden richting N65 en Oisterwijk komt volgende week bedrogen uit. Van maandagochtend 4 november 7.00 uur tot woensdagmiddag 6 november 17.00 uur is de Kreitenmolenstraat afgesloten.