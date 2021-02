Oirschotse Amber wint Make Up Cup met Nikki de Jager

OIRSCHOT - Amber Gatzen uit Oirschot heeft zaterdag de finale van de Make Up Cup gewonnen. De 15-jarige werd gekozen tot opmaaktalent van het jaar door beautyvlogger Nikki ‘Tutorials’ de Jager en zangeres Davina Michelle. ,,Ja ik wil zeker wel íets met make up gaan doen, maar wat precies dat weet ik nog niet", zei ze even na de zinderende finale.

In het jeugdprogramma op NPO Zapp zoekt al enkele seizoenen De Jager de nieuwe make-up artist van Nederland. De Jager begeleidt in een serie programma's tien jonge talenten in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. Met technische en creatieve opdrachten lieten zij in acht afleveringen zien wat ze in huis hebben. In de finale maakt Amber een angstaanjagende draken creatie met schubben in blauw en zwart. Eerder viel Kyell de Haas (16) uit Aarle-Rixtel af.

Eerder won de Oirschotse al enkele ‘gouden kwasten’ voor haar gewaagde ontwerpen. Zo maakte ze een bloederige mond en een zombie-look uit Thriller van Michael Jackson. In de finale nam ze het op tegen Jesper en Hanne. Na de spannende uitslag kon ze haar tranen nauwelijks bedwingen, woorden kwamen er niet meer. Dat waren opnames. Zaterdagavond was het luidruchtig feest bij Amber maar wel ‘alleen met de familie, hoor'.

Lef hebben met gewaagde creaties

Het jonge make up-talent zegt veel geleerd te hebben van Nikki, op het gebied van opmaak. Dat ze zo'n gewaagde creaties wilde maken, dat is lef hebben. ,,Nou ja, ik blijf gewoon doen wat ik leuk vind", zegt ze er zelf over na de finale. ,,En ik heb ook veel geleerd van Nikki, wat make up betreft.”

Het begon met de oproep in mei vorig jaar. Gatzen meldde zich aan, net als ruim duizend andere jongeren. Na twee auditierondes bleven er nog 35 kandidaten over. ,,Ik moest videobellen met de productie, ik dacht voor nóg een auditie. Toen kwam Nikki de Jager in beeld. Die vertelde dat ik bij de laatste tien zat. Ja, ik moest wel even huilen, ik had het niet verwacht”, vertelde ze eerder tegen het ED.

Amber Gatzen (15) uit Oirschot heeft de Make Up Cup van Nikki Tutorials (tv programma van Avro Tros) gewonnen.

Amber woonde tot haar 8ste in Oirschot maar vanwege het werk van haar vader van 2013 tot 2018 in New Jersey in Amerika. Daar is het grimeren begonnen, rond Halloween. Heel veel filmpjes en tutorials van make-up artists werden bekeken, uren oefenen voor de spiegel kwam erbij. Ook Nikki Tutorials heeft ze toen ontdekt. Sinds het tv-programma krijgt Amber veel reacties. ,,Alleen maar leuke. Dat het echt iets voor mij is.”

Amber ziet het make-uppen als kunstvorm, vertelde ze in een interview met het ED. ,,Mijn stijl is uitbundig, niet het normale. Ik weet nooit hoe het uiteindelijk wordt. Ik heb wel altijd een idee, dat is de basis. Mijn gezicht is een canvas, een schildersdoek. Ik wil hiermee zeker doorgaan, ik kan nog zoveel leren. Realistisch grimeren, mensen flink ouder maken, dat lijkt me leuk. Of met 3D en schaduwen werken. Het inzetten van een black-out contactlens, zodat het hele oog zwart is, is ook een wens. Maar dat is wel eng om te doen, en die lenzen zijn duur, minstens 40 euro.”

Op haar youtubekanaal laat ze haar werk zien.