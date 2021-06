Oirschotse autoleverancier van criminelen betaalt 1,6 ton boete voor fraude

Een duw en een trap na, maar Mustafa weet dat zijn vriendin hem weer belt. ‘Hier is een mug een olifant geworden’

8 juni TILBURG/BREDA - Voor Albert Heijn XL in Tilburg staat een stel met een kinderwagen. Als zij wegloopt, gaat hij achter haar aan en duwt haar uit het niets tegen haar rug. Als ze op de grond valt, geeft hij nog een trap na. Op de camerabeelden is niet goed te zien waar die geschoeide voet terecht komt. Niks aan de hand, vindt verdachte Mustafa A.. ,,Hier is een mug een olifant geworden. Ik weet dat het weer goed komt met ons", beweert hij voor de politierechter in Breda.