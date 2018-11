Oirschotse politiek neigt weer naar de Kempen als het gaat om gemeentefusie

Waar wil Oirschot bij horen? Richt de gemeente zich met name op Eindhoven en het stedelijke gebied of koestert het de samenwerking binnen de Kempen? Het debat binnen de Oirschotse politiek duurt al jaren en het einde is niet in zicht.

In opdracht van de provincie hebben alle gemeenten in de Kempen zich uitgesproken over hun toekomst. Oirschot koos voor zelfstandigheid, met een stadsregio Eindhoven als 'stip op de horizon'. Omdat de oriëntatie deels op het stedelijk gebied ligt, onttrok de gemeente zich aan de discussies en onderzoeken over een federatie danwel fusie in de Kempen.

Ondertussen wilde Oirschot wel meer duidelijkheid creëren over de verschillende samenwerkingsverbanden. Op welk gebied werk je met wie samen? Bepaalde thema's waren bij verschillende samenwerkingsverbanden ondergebracht en dat maakte de positie van Oirschot ondoorzichtig voor zowel de buitenwacht als de eigen ambtenaren.

Opschudden

Er is veel tijd besteed aan het opschudden van de lappendeken, een proces dat deze week min of meer werd afgerond. In het debat werd duidelijk wat zich al in maart bij de verkiezingen liet voorspellen. De Kempen zijn al nooit losgelaten, maar onder aanvoering van CDA, De Gewone Man en de nieuwe partij Sociaal Progressief Oirschot opent de Oirschotse raad ook weer nadrukkelijker de armen richting het zuiden.

In het raadsvoorstel staat dat Oirschot de Kempensamenwerking opzoekt als het gaat om de agrarische sector en het buitengebied en op het vlak van de energietransitie. Maar, zo betoogde Paul van den Biggelaar (De Gewone Man) dinsdag in de raadsvergadering: daar hoeft het niet bij te blijven. ,,We staan ook open voor andere thema's."

Toen hij als voorbeeld het thema 'wonen' aanhaalde, schoot de VVD overeind. Immers: dat deelgebied is ondergebracht bij het Stedelijke Gebied Eindhoven. En was de hele exercitie niet juist bedoeld om versnippering tegen te gaan en duidelijkheid te scheppen? ,,Ik word heel ongelukkig van dit voorbeeld", verzuchtte Corine van Overdijk namens de liberalen.

Eenzelfde manoeuvre deed zich voor bij het thema 'sociaal domein'. Oirschot wil dat hele pakket onderbrengen bij één partner en voert nog een onderzoek uit naar welke dat moet zijn. Die studie moet nog beginnen, maar CDA, De Gewone Man en Sociaal Progressief Oirschot sorteerden tijdens het debat toch al voor. Inderdaad: richting de Kempen. De andere drie partijen (VVD, D66 en Dorpsvisie) wilden alle opties nadrukkelijk openhouden, maar trokken getalsmatig aan het kortste einde.

Pragmatisch