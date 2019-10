Oisterwijk belooft: nog dit jaar aanpak van rotondes op de Moergestelseweg

Wilde zwijnen gesigna­leerd op Landgoed Wellens­eind bij Lage Mierde: ‘Wandelaars hoeven zich geen zorgen te maken’

16:59 LAGE MIERDE - In navolging van Landgoed De Utrecht in Esbeek, de Neterselse Heide in Netersel en de bossen rondom Hilvarenbeek zijn er op Landgoed Wellenseind bij Lage Mierde wilde zwijnen, ook wel everzwijnen, gesignaleerd. De zoogdieren vormen geen gevaar, maar wandelaars dienen wél een oogje in het zeil te houden.