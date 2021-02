Oisterwijk denkt mee over nieuwe bestemming voor Joanneskerk

Kritiek op De Moser uit opmerkelij­ke hoek, ‘Architec­tuur ondermaats voor deze plek’

3 februari TILBURG - Bouwproject De Moser aan de Spoorlaan kreeg deze week kritiek te verduren uit opvallende hoek. In een bericht op Twitter schreef Ludo Hermans, stedenbouwkundige in dienst van de gemeente Tilburg, dat het appartementencomplex er beter niet was gekomen. ‘Omgevingscommissie, waar was je?’, vroeg hij zich af.