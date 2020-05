Oisterwijk geeft terrassen de ruimte: geen doorgaand verkeer op vrijdag, zaterdag en zondag in het centrum

Het terrasmeubilair wordt iedere dag na sluitingstijd van de rijbanen gehaald. Voor de overige horecalocaties binnen de gemeente, waaronder kennelijk ook het Sint Jansplein in Moergestel, zijn geen wegafsluitingen nodig.

Burgemeester Hans Janssen: ,,Samen met ondernemers hebben we gekeken naar de mogelijkheden om meer ruimte te bieden aan gastvrijheid, passend binnen de geldende richtlijnen. Goed om te zien dat ondernemers in onze gemeente in deze onzekere tijden samen optrekken. Zo zorgen we dat de Parel in ’t Groen een gastvrije ontmoetingsplek is en blijft.”

Op 15 maart ging ook voor de horeca in Oisterwijk de lockdown in. Het kabinet is voornemens om op 1 juni de horeca weer onder voorwaarden open te laten gaan. Premier Rutte liet vrijdag weten het denkbaar te vinden dat al in het pinksterweekend de versoepeling van kracht wordt.

Tot sluitingstijd

Afsluiting van De Lind Noord en Dorpsstraat is voorzien op vrijdag en zaterdag van 11.00 uur tot sluitingstijd en op zondag van 10.00 tot 23.00 uur, zodra het kabinet het licht voor de horeca op groen zet.

Quote Ik begrijp dat de gemeente voor maximale verkeers­vei­lig­heid gaat Centrummanager Frits Knibbeler

Centrummanager Frits Knibbeler is tevreden over het besluit. ,,Voor de winkeliers hadden we liever de Dorpsstraat opengehouden, maar ik begrijp dat de gemeente voor maximale verkeersveiligheid gaat.”

Knibbeler denkt dat op 5 juni het ‘grootste terras van Nederland', waarover Oisterwijkers met enig gevoel voor overdrijving spreken, voor het eerst open kan gaan. ,,Hoe ze dat op de Korte Heuvel in Tilburg gaan doen, vraag ik me af. Maar wij kunnen hier in Oisterwijk die anderhalve meter afstand waar gaan maken.”