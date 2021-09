Oisterwijk heeft niets aan subsidie voor betaalbare woningen

Raadslid Ten Brink wil dat dit college doet wat hijzelf als wethouder in Oisterwijk niet mocht: woningen plannen

23 april OISTERWIJK - ,,Moeten we over nadenken.” Burgemeester Hans Janssen was donderdagavond waarschijnlijk niet de enige die zich in de gemeenteraad van Oisterwijk verbaasde over een uitspraak van het raadslid Eric ten Brink (Algemeen Belang).