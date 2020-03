‘Oisterwijk helpt Oisterwijk’: nieuwe site gaat initiatieven verzamelen

Ex-politieman krijgt 2 jaar voor overval tankstati­on in Diessen

10:17 BREDA/DIESSEN - De oud-politieman die een tankstation in Diessen heeft overvallen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden, waarvan 8 voorwaardelijk. De man heeft van meet af aan ruiterlijk bekend en werd gedreven door zijn gokverslaving. De buit - 190 euro - heeft hij onmiddellijk na de beroving in een Tilburgs casino verspeeld.