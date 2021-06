Oisterwijk hield vorig jaar 3,9 miljoen over, ook Haaren scoorde nog een plusje

Familie Huijbregts gaat verder zonder Het Landgoed dat wordt omgedoopt tot De Huyskamer

9 juni HILVARENBEEK - De plek waar het ooit begon voor de horecafamilie Huijbregts, restaurant Het Landgoed in Esbeek, is verkocht. De broers Jop, Wout en Freek gaan zich helemaal toeleggen op hun bedrijven in het centrum van Hilvarenbeek. ,,Het is een vergelijkbare keuze die onze pa ook maakte toen hij mijn leeftijd had. Een keuze voor meer rust”, vindt Jop Huijbregts (42).