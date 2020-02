Oisterwijk kan 3,4 miljoen voor renovatie van Staalbergven niet betalen

Tilburg vindt noodplan voor lerarente­kort nog niet nodig, ‘Problemen niet zo nijpend als in Randstad’

12:28 TILBURG - Er is in Tilburg nog geen behoefte aan een noodplan om het lerarentekort aan te pakken. Dat stelt het college van B en W in een reactie op vragen van de PvdA. Die fractie wil dat Tilburg 200 miljoen investeert om de problemen in het onderwijs op te lossen, maar volgens het college is het lerarentekort hier niet zo nijpend als in de grote steden.