Oisterwijk kan tegenvallers opvangen: ‘Lastenverhogingen niet nodig’

Druiptaart, taart met gelei, een biggen­taart: bakkers kruisen gardes tijdens Hilvaren­beek­se Bake Off

HILVARENBEEK - Scouting Hilvarenbeek hield woensdag de eerste editie van de Hilvarenbeekse Bake Off. De elf deelnemers aan de bakwedstrijd kregen de opdracht om een taart te bakken in een koninklijk of oranje thema. Jong en oud sloeg creatief aan het bakken. Zo was er een druiptaart, taart met gelei, een biggentaart, een aardbeientaart, een traditionele vlaai en koffiebroodjes.

28 april