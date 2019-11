Oisterwijk komt met uitleg over dorpspomp: water is het probleem

Nadat drie jaar geleden de dorpspomp aan De Lind werd verwijderd, besloten we vorig jaar een nieuwe pomp terug te plaatsen. De wens en verwachting was dat de pomp dit najaar gerealiseerd zou zijn. Helaas is dat streven vanwege de complexe aanleg van de watervoorziening niet gehaald. Bij het ontwerp van de dorpspomp is rekening gehouden met zowel levering van grondwater als levering van drinkwater. Dat maakt de realisatie van de toevoer complexer van aard dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor heeft het project vertraging opgelopen. We willen echter wel vasthouden aan de wensen van de inwoners en de afspraken die we met Stichting Dorpspomp 2.0 hebben gemaakt voor wat betreft de functionaliteiten van de pomp. We betrachten daarom zorgvuldigheid in het proces. Tegelijkertijd begrijpen we dat de inwoners in het algemeen en de Stichting in het bijzonder al lang wachten op de oplevering van de pomp. Zodra we zicht hebben op het moment van oplevering, brengen we dit uiteraard naar buiten. Want net zoals onze inwoners kijken ook wij reikhalzend uit naar het verrijzen van de nieuwe dorpspomp.