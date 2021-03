Oisterwijk krijgt er twee Thaise massagesalons bij: Baramee en Wat Pho

Jongen (18) uit Ber­kel-En­schot na valpartij aangehou­den: reed zonder rijbewijs rond op onverzeker­de crossmotor

1 maart BERKEL-ENSCHOT - Een 18-jarige bestuurder uit Berkel-Enschot is zondagmiddag in de boeien geslagen omdat hij zonder rijbewijs rondreed op een onverzekerde crossmotor zonder kentekenplaat. Hij ging er ‘in volle vaart vandoor’ bij het zien van de politie maar werd later ingehaald.