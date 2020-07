Oisterwijk let op de kleintjes: extra jeugdhulp op het azc hoeft niet

Onbeperkt katten knuffelen: Tilburgs kattencafé De Spinnerij strijkt in het dwaalge­bied neer

13:21 Di 14 juli: Na twee jaar zoeken naar een geschikt pand is het zover: Tilburg krijgt een ‘kattencafé’. Yvette Kouwenberg strijkt met De Spinnerij neer in het dwaalgebied. ,,Tilburg was de enige grote stad in Nederland zonder kattencafé. Tot binnenkort.”