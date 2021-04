Oisterwijk lijkt zich op een Action te kunnen verheugen

Nieuwe Lidl en Boerenbond krijgen al vorm naast het KVL-ter­rein in Oisterwijk

3 februari OISTERWIJK - Nog even en de Lidl kan in Oisterwijk verkassen van de Gemullehoekenweg naar het terrein naast KVL. De nieuwbouw is in volle gang. Dat geldt ook voor het nieuwe onderkomen van de Boerenbond er pal naast. Aan de overkant van de Almijstraat is vorig jaar ook al een slaapspeciaalzaak van 5000 vierkante meter verrezen: de Droomboulevard.