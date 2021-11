Oisterwijk pakt zijn gevaarlijkste plek aan, na serie aanrijdingen

112-kaart Alleen Algemeen Belang is toe aan stoplich­ten op linkste kruispunt van Oisterwijk

OISTERWIJK - In mei was een 80-jarige Oisterwijkse in twee jaar tijd het zesde slachtoffer van een botsing met een auto op de kruising van de Baerdijk en het rode fietspad. PGB-wethouder Dion Dankers kondigde aan ‘speciale borden’ te gaan plaatsen.

