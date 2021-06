Oisterwijk plaatst alsnog waarschuwingsbord bij gevaarlijke kruising vlakbij camping in Haaren

Verdachten drugslab Werkendam zitten vast en mogen geen contact hebben met de buitenwe­reld

2 juni De drie verdachten die zijn opgepakt, nadat de politie dinsdagmiddag in het havengebied van Werkendam een drugslab ontdekte, zitten nog vast. De mannen zijn tussen de 20 en 40 jaar oud en zitten in beperking. De politie vond het lab, omdat agenten hun neus achterna gingen: ze roken in de buurt van de loods een chemische lucht, waarvan ze weten dat deze vrijkomt bij de productie van synthetische drugs.