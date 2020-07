Oisterwijk schaft ‘armoede’ af, maar ook de abonnementen bij Staalbergven

Dit ben ik, dit zijn wij Tien huishou­dens bouwden in Tilburg aan De Lindehoeve, een plek waar je samen oud wilt worden

12:01 TILBURG - Het is gelukt: tien huishoudens hebben in Oud-Noord hun droomplek. Het kostte vijf jaar kruim, maar Marijke Oude Voshaar geniet nu vooral. ,,We proberen iedereen in z’n waarde te laten.”