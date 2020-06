Oisterwijk scheldt huur van Tiliander en Den Boogaard niet kwijt: opschorting wel mogelijk

COM vroeg om kwijtschelding van de huur voor Tiliander en Den Boogaard over de eerste vier maanden van het jaar. Het argument daarvoor is de stilgevallen exploitatie ten tijde van de coronacrisis.

Het college wil wel de huur opschorten, maar van kwijtschelden kan geen sprake zijn. Ook andere verenigingen, instellingen en instanties zouden daar dan immers aanspraak op gaan maken.

Juist nu we in 2019 met de exploita­ties een positief financieel resultaat hebben behaald

Rob Mallens, voorzitter van COM, had op meer vertrouwen van de gemeente gerekend: ,,Juist nu we in 2019 met de exploitaties een positief financieel resultaat hebben behaald.”

Deze maand is een nieuwe directeur aangetreden voor de twee cultuurcentra. ,,Het bestuur vertrouwt verder op de inzet van Hans van der Sanden en zal hem terzijde staan waar nodig", aldus Mallens.

,,Hopelijk kunnen zo al onze bezoekers - voor Tiliander waren er dat 192.000 in 2019 - gebruikers, vrijwilligers en de ruim 26.000 inwoners van de gemeente Oisterwijk later dit jaar weer ontspannen en genieten van hun wekelijkse repetitie, biljartmiddag, muziekles, verenigingsavond of van een fijne toneel-, theater of filmvoorstelling met een drankje na afloop.”

Vanaf 2 juni zijn er weer beperkte activiteiten in de cultuurcentra mogelijk. Wanneer er weer voorstellingen of evenementen plaats kunnen vinden, is nog altijd onzeker.

Structurele maatregelen

Mallens hoopt dat het om een 'voorlopige opschorting van huur’ gaat en dat Oisterwijk nog met structurele maatregelen komt om zijn huurders her en der te ondersteunen.