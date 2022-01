Oisterwijk staat winkeliers toe om tafeltje of rek buiten te zetten: ‘Net gebaar van burgemeester’

Verschil­len­de Tilburgse winkelge­bie­den willen zaterdag uit protest open: ‘Dit kan zo niet langer’

TILBURG - Met lede ogen zien ze aan hoe klanten shoppen in Antwerpen, voor vakantie de grens over gaan, terwijl de winkels gesloten zijn. De ondernemers van verschillende winkelgebieden in Tilburg zijn het beu: zaterdag willen ze de deuren openen. Uit protest tegen de huidige coronaregels.

11:51