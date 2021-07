Oisterwijk stuit op lijk uit de kast van Haaren: 266 arbeidsmigranten op Haarendael

VIDEO Haarendael moet ‘monument van de toekomst’ worden

15 juni HAAREN - Het veelbesproken monumentale landgoed Haarendael in Haaren als dé plek voor concerten, evenementen, een pluktuin of een schaatsbaan in de winter? Het is voor projectontwikkelaar Lithos niet snel te gek. Met de inwoners van Haaren wil hij praten over wat zij willen. En de angst voor honderden arbeidsmigranten dan? ,,Ongegrond”.