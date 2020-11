Oisterwijk verrast politiek met afgewezen plan voor 50 woningen op Taxandria-velden

Brabant steekt twee ton in toekomsti­ge toeristen­trek­ker: Van Gogh Homeland Experience

7:36 DEN BOSCH - Brabant moet dé place to be worden voor liefhebbers van Vincent van Gogh. De provincie steekt daarom twee ton in een nieuw project dat jaarlijks 400.000 bezoekers uit binnen- en buitenland moet trekken: de Van Gogh Homeland Experience.