Oisterwijk vindt 10 plekken waar flexwoningen kunnen komen

Elf maanden cel voor Tilburger die zijn wiet en speed niet rook

BREDA – Een 23-jarige Tilburger heeft van de rechtbank in Breda elf maanden cel gekregen. De man had verspreid door zijn woning aan het Baarshof in Tilburg blokken van in totaal drie kilo amfetamine liggen, 500 gram hennep en 25 gram cocaïne.

13 juni