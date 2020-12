‘Oisterwijk, wees ook zuinig op de historie áchter de voorgevel’

Façade voor een façade aan De Lind in Oisterwijk

13 september OISTERWIJK - Tot voor kort was achter de gevel van De Lind 14 in Oisterwijk een kliniek voor plastische chirurgie gevestigd. Als een chirurgische operatie mag de precisiesloop plus nieuwbouw ter plekke ook gezien worden. Alleen de voorgevel is overeind blijven staan.