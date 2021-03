Oisterwijk wijst bezwaren tegen zorgpand Care-Inn aan de Kerkstraat af

Onbetaalbaar Wonen Bij voorbaat verkocht: Hoe erg is het dat alle nieuwbouw­wo­nin­gen naar beleggers gaan?

6 maart TILBURG - In de nieuwbouw van De Brabander komen 162 appartementen, maar ze zijn bij voorbaat al verkocht. De 62 appartementen in The Bank? Naar een belegger. De Bankier dan? Minimaal 70 appartementen naar een belegger. Is dat erg? En heeft het centrum Tilburg wel behoefte aan zoveel appartementen? ,,Uiteindelijk willen veel mensen toch een tuintje.”