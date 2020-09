Oisterwijk wil meer bouwen dan wat van de provincie mag

Willem II-fans bezorgen spelers van Rangers een onrustige nacht

9:42 De fans van Willem II mogen hun club weliswaar niet ondersteunen in het stadion tijdens de wedstrijd tegen Rangers FC donderdagavond, ze laten zich niet onbetuigd rond de Europacupkraker in Tilburg. De eerste ‘bijdrage’ van de fans was nachtelijk vuurwerk bij het hotel waar de Schotse tegenstanders verblijven.