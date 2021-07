Oisterwijk zegt niet te steken achter omver rijden van protestboompje naast kale parkeerplaats

Tilburgse kermis gaat voortaan iedere avond om negen uur dicht: ‘De rijen werden gisteren echt te lang’

18 juli TILBURG - De Tilburgse kermis sluit de hele week om 21 uur, dat is in de weekenden twee uur eerder dan gepland. De ingreep is nodig om te voorkomen dat er weer te lange rijen ontstaan. Ter compensatie richting de exploitanten gaat de kermis dagelijks een uur eerder open.