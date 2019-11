Oisterwijk zet ‘ouwe politiek’ aan de dijk, maar vergeet het voorwerk

VIDEOOISTERWIJK - Burgers niet laten inspreken maar ze mee laten praten. Dat is voortaan het parool in politiek Oisterwijk. Maar hoe gaat dat in de praktijk? Verslag van een donderdagavond in het raadhuis.

Het is me een gekakel in de burgerzaal van het Oisterwijkse raadhuis. De gemeente heeft in één vertrek vijf ‘informatietafels’ opgesteld: hangtafels zonder barkrukken. Voor evenveel onderwerpen kunnen politici en burgers informatie op komen halen bij ambtenaren en wethouders.

Eef van Doremaele, bij voorbeeld, wil weten of de verkeersveiligheid wel voldoende aandacht krijgt bij het plan om een stuk van bedrijventerrein Kerkhoven om te vormen tot woonwijk. ,,Dat is niet een technische vraag maar een mening", corrigeert PGB’er Carlo van Esch hem. ,,En daarvoor moet je zo meteen hierboven bij het forum zijn."

PGB-raadslid Marieke Moorman leidde het raadsforum over de Gebiedsvisie bedrijventerrein noordzijde Nijverheidsweg en omgeving

Welkom bij de gemeentepolitiek nieuwe stijl. In navolging van andere gemeenten heeft Oisterwijk het oude vergadermodel aan de dijk gezet. College komt met voorstel en hoort wat de politiek daarvan vindt in eerst de commissie en daarna de raad: zo ging dat ook hier altijd.

De burger? Die kon inspraak aanvragen, waarbij de voorzitter nauwlettend in de gaten hield of de betrokken inwoner binnen de afgesproken tijdsspanne zijn plasje deed.

Niet inspreken maar meepraten, is nu het parool in Oisterwijk. Maar bij het forum over datzelfde bedrijventerrein blijkt dat zo'n nobel doel wel voorwerk vereist. ,,Wij hebben nul voorbereiding gehad", klaagt burger Frank Wagemans zijn nood. In de Nieuwsklok, het lokale weekblad, zag hij toevallig bij de gemeenteberichten deze bijeenkomst langskomen.

Marieke Moorman laat zich er niet door uit het veld slaan. Met haar 21 jaar belichaamt ze de frisse wind door de politiek. Het PGB-raadslid mag in de raadzaal het forum voorzitten, al is voor die term de setting te dynamisch. Moorman trippelt van mening naar mening met haar microfoon, zónder die af te staan.

Informatietafel, volgens het nieuwe vergadermodel van de gemeente Oisterwijk

,,Hebben we een cursus voor gehad", verklapt oud-gediende Lambert van den Bosch. De voormalig CDA-wethouder gaat zo meteen weer een verdieping hoger een 'bespreektafel’ met burgers en politici voorzitten. Het gaat dan om onderwerpen waarvoor de belangstelling niet zo groot is als bij het forum.

Geen 'podium’ vandaag

Anders dan twee weken geleden is er vandaag geen ‘podium’. Dat is op het 'raadsplein’ in het leven geroepen om burgers zelf een onderwerp te laten agenderen. Bewoners grepen twee weken terug die kans aan om permanent wonen op recreatiepark als ‘burgerinitiatief’ te lanceren.

Raadsgriffier Daniëlle Robijns is enthousiast over de lik verf over de lokale democratie. ,,Maar we gaan nog evalueren", zegt ze in de wandelgangen.

Marieke Moorman zal vast door mogen, al moet ze natuurlijk niet meer spreken over ‘het meenemen van een stukje integraliteit’.