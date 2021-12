Oisterwijk zet sloop op Haarendael door: ‘Het is in de eerste plaats onveilig’

Diamanten echtpaar Zwaans-Siek­man: ‘Niet om de dingetjes blijven zeuren’

KAATSHEUVEL - ,,Kees was een beetje bleu, dus het duurde even voor we verkering kregen. Het groeide langzaam van vriendschap naar liefde”, lacht Lied Zwaans- Siekman (80). Inmiddels zijn Kees (86) en Lied 60 jaar getrouwd en vierden ze op 18 december hun diamanten jubileum.

21 december