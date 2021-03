Oisterwijk zoekt nette huisvesting voor de eigen arbeidsmigrant: dat wordt een flinke klus

D66-wethouder Eric Logister mag er beleid van gaan maken, maar zijn eerste leergeld heeft hij al betaald, en wel te Heukelom. Uitzendbureau Axell wil in drie panden aan weerszijden van Tuincentrum Coppelmans, tevens eigenaar, 16 buitenlandse werknemers onder gaan brengen. Het plan stuit op fiks verzet in de kleinste kern van de gemeente. ,,We zijn bang voor de gemoedelijke sfeer hier”, zegt buurman Ad van de Pas. ,,Je weet niet wat voor mensen hiernaartoe gaan komen.”