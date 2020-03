Oisterwijker Jos Creusen is genomineerd voor de Zachte G-prijs maar denkt dat hij kansloos is

Tilburger loopt door glazen deur om met ex te praten, ‘dat maakt wel indruk’

19:00 TILBURG/BREDA - Boos was hij niet, toen hij de glazen deur bij zijn ex intrapte om zo binnen te komen in haar huis in Zundert. Geïrriteerd wel 'en dat nam toe', gaf de verdachte C. W. (51) uit Tilburg toe. Zij bleef na de scheiding geld terugboeken terwijl hij gewoon de hypotheek wilde betalen. ,,Ik ben de enige die is mishandeld die dag", vertelt hij de politierechter in Breda.