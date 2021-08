Oisterwijker loopt een marathon in de bloedhitte en eentje in de vrieskou voor het goede doel

OISTERWIJK - Bart Merkelbach (37) uit Oisterwijk liep al marathons in China en New York om geld in te zamelen voor Kika in de strijd tegen kanker, maar hij staat nu voor twee nog extremere uitdagingen. Hij reist begin september af naar Jordanië om deel te nemen aan de woestijnmarathon van Petra. In oktober wacht het ijs van Groenland. Daar loopt hij de Polar Circle Marathon.

,,Het geeft mij energie om op deze manier iets voor anderen te kunnen doen”, legt Bart Merkelbach zijn acties voor Kika uit. ,,Stichting KiKa is de grootste financier van het Prinses Máxima Centrum in Utrecht. Dit is het grootste onderzoeks- en zorgcentrum in Europa voor kinderen met kanker. Daarmee wordt het doel zo tastbaar dat het je nog harder laat lopen.”

Strijd tegen kanker



De vader van Bart, Jan Merkelbach, overleed in 2011 op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. ,,Sinds zijn overlijden heb ik mij voorgenomen om een bijdrage te willen leveren om deze ziekte aan te pakken. Zelf heb ik een sportopleiding gevolgd en altijd veel gesport. Daarom is er voor mij niets mooier dan de strijd aan gaan met mezelf en zo geld in te zamelen voor onderzoek.”

De afgelopen jaren hield Merkelbach diverse inzamelacties. Zo nam hij deel aan Alpe d’HuZes en liep hij enkele keren de Tilburg Ten Miles. Daarnaast organiseerde hij enkele keren de Santa Run Oisterwijk. Maar ook een sportdag voor schoolkinderen en een bootcamp training. ,,Ik vind het belangrijk om te proberen om zoveel mogelijk mensen te betrekken bij mijn acties. Dan krijg je breed draagvlak en een positieve invloed te creëren en gezamenlijk iets te doen voor anderen.”

Positieve energie



In totaal heeft Merkelbach al bijna 55.000 euro bij elkaar gesport voor het goede doel. ,,Het overlijden van mijn vader is nog altijd droevig, maar tegelijkertijd is het voor mij ook de start geweest van een nieuwe periode in mijn leven, die mij veel positieve energie heeft gegeven.”

De afgelopen jaren liep hij ook al marathons op de Chinese muur, in Athene en New York om geld in te zamelen. De komende maanden komen daar twee loodzware marathons in Jordanië en Groenland bij. ,,De marathons die ik eerder al heb gelopen vond ik ook lastig. Tijdens de marathon op de Chinese muur moesten we bijvoorbeeld 5.000 traptreden beklimmen. Dat was loodzwaar, maar een supermooie ervaring. Het wordt zeker geen makkie om de finish te halen”, zegt de Oisterwijker.

,,Eerlijk gezegd heb ik er ook best een beetje schrik voor. Het zijn echt twee uitersten. Tijdens de Petra Desert Marathon loop ik in de hitte door de dorre woestijn in Jordanië en tijdens de Polar Circle Marathon zie ik tijdens het lopen alleen maar ijsvlakten. Het wordt dus ook voor mij een enorme uitdaging waarbij ik goed zal moeten luisteren naar mijn lichaam. Maar ik ga alles geven om ze tot een goed einde te brengen en hopelijk willen veel mensen mij hiervoor sponsoren.”