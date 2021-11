Oisterwijker van fiets getrapt, in de bosjes geduwd en van spullen beroofd

Dierensu­per Jumper heeft primeur in gebouw voor drie grote winkels aan Bosscheweg

TILBURG - Supermarkt in dierbenodigdheden Jumper is het eerste schaap over de dam. Op 1 december opent de zaak zijn deuren in het pand aan de Bosscheweg waar voorheen de Praxis zat. Twee andere winkels volgen naar verwachting in januari.

