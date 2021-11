Oisterwijks oud-raadslid Anton van Tuyl overleden

video Deadmau5 na jaren weer terug in Nederland: wereldbe­roem­de dj geeft optreden in 013

TILBURG - De wereldberoemde dj en producer Deadmau5 geeft op 13 juni 2022 een concert in de 013 in Tilburg. Dat is uitzonderlijk te noemen, want de Canadees treedt zelden op in Nederland.

