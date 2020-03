Oisterwijkse bieb zet ‘rebellen en dwarsdenkers’ op een inspiratiepodium

Man loopt met uitklap­baar mes in uitgaans­cen­trum van Tilburg, vier aanhoudin­gen

10:47 TILBURG - Een 27-jarige Tilburger is in de nacht van zaterdag op zondag rond half vijf op het Pieter Vreedeplein in Tilburg aangehouden voor verboden wapenbezit. Hij had een uitklapbaar mes bij zich. Tijdens het horecatoezicht werden nog twee mannen opgepakt voor respectievelijk bedreiging en verstoring van de openbare orde. Daarnaast werd ook de dief van een koptelefoon aangehouden.