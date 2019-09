Oisterwijkse monumentenprijs voor Joodse begraafplaats

Nepvuurwa­pen getrokken bij verkeersru­zie in Tilburg

17:06 BERKEL-ENSCHOT - Een 21-jarige man uit Berkel-Enschot heeft in de nacht van zaterdag op zondag een 20-jarige Tilburger met een nepvuurwapen bedreigd in Tilburg. De verdachte werd later in zijn woning in Berkel-Enschot aangehouden.