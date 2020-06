Oisterwijkse reisondernemer biedt voor het goede doel ‘safari vanuit je luie stoel’ aan

Jongetje (10) ziet hoe vader wordt beschoten in Tilburg: ‘Toen ik uitstapte, zag ik het zoontje om hulp roepen’

11:59 TILBURG - Aan de Dolomietenweide in Tilburg-Zuid is vrijdagmorgen een man gewond geraakt bij een schietpartij. Hij verkeert niet in levensgevaar. De politie is op zoek naar de dader.