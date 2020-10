Oisterwijkse wethouder Ten Brink om ‘koekdoos’ de oren gewassen

De pas aangetreden wethouder werd verweten de bouw van een negen meter hoog bedrijfspand in het gebied tussen Sprendlingenstraat en Kerkhovensestraat doorgelaten te hebben. ‘Koekdoos’ was de betiteling van Harrie Marsé (Algemeen Belang). Carlo van Esch (PGB) hield het op ‘blokkendoos'.

In juli bepaalde de raad dat in het overgangsgebied van bedrijventerrein naar woonwijk 'kolossale bedrijfsgebouwen’ voortaan uit den boze waren. Alleen kleinschalige bedrijvigheid moest nog mogelijk zijn.

Ten Brink had in lijn van die uitspraak van de raad door het treffen van een voorbereidingsbesluit een vergunning voor de hal tegen moeten houden, vonden AB en PGB. Het verweer van Ten Brink was dat de vergunning vorig jaar al was aangevraagd. Van terugdraaien kon geen sprake zijn. Naar verluidt gaat het om de opslag van meubelen.