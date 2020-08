Oisterwijkse zussen krijgen Koninklijke Onderscheiding voor jarenlange inzet bij wijkcentrum Pannenschuur

Hamsteren in de supermarkt zorgt er helemaal niet voor dat we meer eten weggooien

28 augustus TILBURG - Er wordt heel veel onderzoek gedaan op de Tilburg University (UvT). Deze zomer geven onderzoekers een mini-college in de krant over hun vakgebied. Met vandaag Arjen van Lin, die onderzoekt of mensen die hamsteren ook echt meer weggooien.