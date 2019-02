Olivier (8) vraagt burgemeester om treinstation bij Berkel-Enschot

Pim van Beurden uit Hilvaren­beek is ‘Meest Markante Horecaon­der­ne­mer van Brabant’

12:06 HILVARENBEEK - Pim van Beurden uit Hilvarenbeek gaat dit jaar op voor de titel van Meest Markante Horecaondernemer. In Brabant heeft Koninklijke Horeca Nederland hem die titel al toegekend. In het najaar wordt duidelijk of Van Beurden ook de nationale horecatop bereikt.