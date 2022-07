OM: arrestant Tilburg overleed in cel aan cocaïnevergiftiging

‘Verliefd’ op het festival­ter­rein van Beekse Bergen: ‘Dit heeft een internatio­na­le uitstra­ling’

HILVARENBEEK - Naast Speelland, Safaripark en vakantieverblijf is Beekse Bergen ook steeds meer festivalland. Met Awakenings strijkt dit weekend het vierde grote muziekfestijn neer. Lust of last voor de gemeente en omwonenden? ,,In al die jaren is er één keer een bloempot gejat.”

27 juli