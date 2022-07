OM eist 2 jaar cel voor seksueel misbruik dochter (12) in Goirle, tweede slachtoffer verlaat huilend de zaal na ontkenning

Het seksueel misbruik zou tussen mei 2019 en juni 2020 hebben plaatsgevonden, vooral thuis in Goirle. ,,Ik wil niks bagatelliseren”, zei de verdachte, ,,maar ik heb niet beseft dat ze het echt zo vervelend vond.’’ Volgens hem heeft zij eens zijn hand op haar geslachtsdeel gelegd. Daardoor kreeg hij het idee dat ze het prettig vond. Zelf ontkende ze dat stellig. Eén keer ging het zo ver dat de man zijn dochter, in juridische begrippen, verkrachtte. ,,Daar schrok ik zelf van. Ik realiseer me dat dat te ver ging.’’