OM eist 2 jaar voor overval op cafetaria Timmy aan Diepenstraat Tilburg

Twee militairen naar ziekenhuis om hittestu­wing tijdens training, vijfkamp in Oirschot afgelast

16:05 OIRSCHOT - Bij een militaire vijfkamp in Oirschot zijn dinsdagochtend twee militairen bevangen geraakt door de hitte. De vijfkamp - die wegens de warmte al vroeger was begonnen - is daarna afgelast.