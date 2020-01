OM eist 22 jaar cel tegen vermoedelijke daders No Surrender van liquidatie Hugo van Houten

Van Houten en De C. waren tot in 2015 beiden lid van motorclub No Surrender. Volgens zijn advocaat zat De C. destijds “tot aan zijn knieën in de synthetische drugs”. De Tilburger werd in 2016 opgespoord en aangehouden in Roemenië. Naar eigen zeggen was hij naar dat land geëmigreerd.



Verdachte De C. heeft lang gezwegen. De rechtbank veroordeelde hem tot achttien jaar. In hoger beroep, aangetekend door zowel de verdachte als het OM, verklaarde hij dat hij getuige is geweest van de liquidatie van Van Houten, maar dat hij er geen enkele rol in heeft gespeeld. Integendeel, hij heeft gerend voor zijn leven, voor slachtoffer Van Houten uit.



De C.’s advocaat betoogde dat er wél redenen zijn om de alternatieve lezing van zijn cliënt te geloven. “Sooi is niet de schutter geweest”, aldus de raadsman.