OM: ‘Sleutelspeler’ binnen kinderpornowereld aangehouden, man uit Tilburg zit vast

Tiny houses zijn welkom in Hilvaren­beek, maar de gemeente gaat ze niet plaatsen

10 maart HILVARENBEEK - Zogenoemde tiny houses zijn welkom in Hilvarenbeek, maar de gemeente gaat daar niet speciaal op inzetten of zelfs van die kleine huizen plaatsen. Dat is de conclusie van een onderzoek op verzoek van de gemeenteraad.