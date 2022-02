OM: Tilburger die na relatiebreuk ging dreigen en stalken moet cel in

BREDA – Tegen de 30-jarige Tilburger Ferhat Ç. is dinsdag bij de rechtbank in Breda een celstraf geëist van 236 dagen, waarvan 8 voorwaardelijk. De man zou na het einde van een relatie zijn ex hebben gestalkt en bedreigd.

De twee hadden een problematische verhouding. De vrouw had bonje met haar ouders en woonde daarom niet meer thuis. C. heeft zelf ook een bijzonder kort lontje. Dat bleek ook in de rechtszaal, waar de man veelvuldig en met grote woorden de rechter onderbrak. Tot zichtbare ergernis van rechters die hem meermalen tot bedaren probeerden te krijgen.

De vrouw was vorig jaar bang geweest van de man en vluchtte op zeker moment bij hem weg. Ze kwam terecht in een opvanghuis voor mensen met een onveilige thuissituatie. Daar stuurde de man steeds dreigende berichten. Omdat dat zo veel berichten waren, sprak officier van jusitie Michael Nieuwenhuis ook van stalking.

Thuis op de bank bij de stalker

C. verweerde zich door te zeggen dat de vrouw een telefoon van hem had en dat hij die terug wilde. Dat hij daarom al die berichten stuurde. Mede daardoor was er ook geen sprake van stalking, bepleitte zijn advocaat Jaap van Rooijen. ,,En bovendien zat ze twee dagen na de stalking gewoon weer bij hem thuis op de bank. Dat gaat er bij mij ook niet in, dat je thuis gaat zitten bij je stalker.’’

Uiteindelijk was er op 9 maart vorig jaar nog een confrontatie, nadat de vader van de vrouw met de moeder van de verdachte was gaan praten. Hij wilde ervoor zorgen dat hun kinderen elkaar met rust zouden gaan laten. Daarop kwamen de twee elkaar tegen in de auto. C. zou uit de auto zijn gestapt en de man en zijn ex, die ook in die auto zat, hebben bedreigd. C. zei dat hij dat deed, omdat hij met een mes werd bedreigd. Dat mes is alleen nooit gevonden.

Inmiddels hebben de twee geen contact meer. Dat komt mede doordat C. vorig jaar de gevangenis in is gegaan om een straf uit te zitten in een oude drugszaak. De rechtbank doet uitspraak op 1 maart.