OM: Tilburger voerde kind dronken en had er seks mee

Willem II kan Vitesse net niet afstoppen

31 oktober Willem II deed zaterdagavond wat het kon om medekoploper Vitesse van de winst te houden, maar slaagde daar net niet in. En dat had ook met pech te maken. In de 85ste minuut stond de lat de 2-2 van de Tilburgers in de weg en in de counter werd het vervolgens 1-3.