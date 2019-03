OM: Tilburgse zwerver twee jaar van straat na steekpartij

65 knuffels, totale creatieve vrijheid: dit is Give Me A Hug

16:36 Do 21 mrt: Zo simpel als het idee is, zo leuk is de uitvoering. Geef 65 mensen een blanco knuffel en álle creatieve vrijheid. Wat je dan krijgt: knuffels in grijpautomaat, in een ballenbak, een knuffel die je onder de röntgenscanner kunt houden, een knuffel onder de was en vooral veel knuffels voorzien van prachtige opdrukken, patronen en tekeningen.